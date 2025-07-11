澎湖「大河3號工作船」斷纜擱淺 怪手馳援也受困

澎湖「大河3號工作船」昨天晚間拖「長安3號」平台船，前往花嶼碼頭進行防波堤工程，卻因風浪斷纜擱淺，今天怪手救援，卻也陷入被掏空的碼頭中，澎湖望安分局進行管制並協助救災。

澎湖望安分局表示，颱風過後，大河3號工作船趁著風浪較平穩之際，10日晚間拖帶長安3號平台船，前往望安花嶼港進行防波堤工程，不料因纜繩斷裂，導致平台船失控隨波漂流擱淺，洪姓業者今天協調怪手救援，但怪手卻因碼頭遭巨浪掏空而深陷其中、動彈不得。

澎湖望安警分局長黃一航獲知後，立即指示花嶼所派員赴現場執行管制警戒及交通疏導，避免再發生相關意外，並協助安檢所掌握災害狀況，配合展開各項救援及復原工作，以確保轄區居民生命財產安全。