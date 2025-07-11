高雄輕軌延長服務時間 12日起營運至晚間10時30分

高雄輕軌明天起將延長營運至晚間10時30分，高雄捷運公司表示，為提供更彈性與便利服務，輕軌自明天起，將延長每日營運時間，結束時間從晚間10時延長至10時30分。

高雄捷運新聞稿表示，輕軌12日起營運時間延長為上午6時30分至晚間10時30分；此次營運時間調整後，末班車將於每日晚間10時30分別自C1籬仔內站順行與逆行發車，各車站末班車實際到站時間可能略有不同，民眾可至高雄輕軌官網查詢時刻資訊。

高捷公司提醒，為確保順利搭乘末班車，建議民眾提早抵達車站候車，並留意列車動態資訊。未來也將持續精進服務品質與調整營運規劃，打造更友善便捷的公共運輸環境。

此外，因應暑假到來，高捷與國立科學工藝博物館、衛武營藝術中心、岡山樂購廣場、那吃口裡商店及冰塔職人雪花冰特色冰店合作，推出憑高捷套票、24/48小時時數票、TPASS／MeNGo卡面等可享專屬優惠活動。