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連日大雨屏東農損超過8000萬元 香蕉最慘！周春米低調勘災

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣農業災損累計超過8000萬元，縣長周春米今日低調前往萬巒、萬丹、里港等鄉勘災。圖／縣府提供
屏東縣農業災損累計超過8000萬元，縣長周春米今日低調前往萬巒、萬丹、里港等鄉勘災。圖／縣府提供

屏東縣連日豪雨，農業災損累計已超過8000萬元，縣長周春米今日低調前往萬巒、萬丹、里港等鄉勘災，並未公開行程。她除了指示縣府團隊盡速協助農民重建復耕，也表示須建構更具防災韌性的農業生產環境，將向中央爭取農業資材補助。

屏東縣政府統計，截至7月10日止，全縣農業受損面積約1188.61公頃，包括香蕉、檸檬、番石榴、紅龍果、瓜類、豆類、花卉與蔬菜等，損失金額8267萬4000元，其中以香蕉最嚴重，受損面積約580公頃、損失金額超過4198萬元，占了一半以上。

周春米出國考察回國後，今日低調前往萬丹等鄉鎮勘災，不同以往並未公開行程。她表示，農業部已公告啟動天然災害救助，提供現金救助與低利貸款，屏東縣品項包括木瓜、香蕉、苦瓜、胡瓜、紅龍果、大豆等作物，並提醒農友盡速向各鄉鎮公所申報

其中一名萬巒蕉農種植4500株香蕉，卻因南投竹山竹管供應不足，只買到1700支，其餘2800株因沒有支撐而倒伏。周春米表示，農業資材調度與支撐設施仍有很大的進步空間，「農民不該成為氣候災害下的無辜犧牲者。」

她說，農業資材不在政府補助範圍內，面對極端氣候挑戰，農作控制風險也應該列入災後檢討，不能每次都靠天然災害救助，應評估更穩固的農業資材。例如以錏管取代竹管，抗風且使用壽命長，但目前中央僅補助網室，並未納入錏管等耐災性設施。

周表示，現不僅要強化災後復原，更要加強災前準備與風險管理，現行農業生產模式、資材供應、設施設計甚至補助制度，都應該全面檢討與調整。縣府會全力配合中央，打造更具防災韌性的農業生產環境。

屏東縣農業災損累計超過8000萬元，其中以香蕉最嚴重，受損面積及損失金額占了一半以上。圖／縣府提供
屏東縣農業災損累計超過8000萬元，其中以香蕉最嚴重，受損面積及損失金額占了一半以上。圖／縣府提供
屏東縣農業災損累計超過8000萬元，縣長周春米今日低調前往萬巒、萬丹、里港等鄉勘災。圖／縣府提供
屏東縣農業災損累計超過8000萬元，縣長周春米今日低調前往萬巒、萬丹、里港等鄉勘災。圖／縣府提供

香蕉 屏東縣政府 周春米

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