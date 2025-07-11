高屏疑現龍捲風 恆春氣象站：以是否觸地為準

多名民眾今天近中午在屏東縣萬丹鄉及高雄市大寮區目擊疑龍捲風，恆春氣象站表示，尚無法確認，龍捲風以是否觸地為準；屏東縣政府消防局表示，目前尚未接獲相關災害報案。

龍捲風是自積雨雲底向地面伸展的強烈旋轉空氣柱，上端與雲相接，下端與地面或海相接。龍捲風的形成須有極不穩定空氣擾動，或高溫高濕空氣與冷空氣劇烈輻合作用。

多名民眾目擊疑龍捲風後，紛紛拍影片在社群媒體分享。

恆春氣象站主任薛全義告訴中央社記者，龍捲風直徑多在100公尺內，雷達較難清晰辨識，是否為龍捲風須仰賴拍攝影像及地面災情確認，如果接觸地面可定義為龍捲風。

薛全義說，台灣昨天、今天在低壓帶環境內，加上西南風影響，大氣水氣不穩定，接近中午時雷達觀測到強烈對流胞較靠近高雄和發工業區，中午時往萬丹移動，與民眾發現時間點相符，但從民眾拍攝影像看，未明確觀察到是否觸地，須結合影像及是否造成地面破壞進一步判斷。