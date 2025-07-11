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高屏疑現龍捲風 恆春氣象站：以是否觸地為準

中央社／ 屏東縣11日電

多名民眾今天近中午在屏東縣萬丹鄉及高雄市大寮區目擊疑龍捲風恆春氣象站表示，尚無法確認，龍捲風以是否觸地為準；屏東縣政府消防局表示，目前尚未接獲相關災害報案。

龍捲風是自積雨雲底向地面伸展的強烈旋轉空氣柱，上端與雲相接，下端與地面或海相接。龍捲風的形成須有極不穩定空氣擾動，或高溫高濕空氣與冷空氣劇烈輻合作用。

多名民眾目擊疑龍捲風後，紛紛拍影片在社群媒體分享。

恆春氣象站主任薛全義告訴中央社記者，龍捲風直徑多在100公尺內，雷達較難清晰辨識，是否為龍捲風須仰賴拍攝影像及地面災情確認，如果接觸地面可定義為龍捲風。

薛全義說，台灣昨天、今天在低壓帶環境內，加上西南風影響，大氣水氣不穩定，接近中午時雷達觀測到強烈對流胞較靠近高雄和發工業區，中午時往萬丹移動，與民眾發現時間點相符，但從民眾拍攝影像看，未明確觀察到是否觸地，須結合影像及是否造成地面破壞進一步判斷。

龍捲風 恆春 屏東縣政府

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