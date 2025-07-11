金門八二三戰史館整修再啟 黃奕炳：老兵凋零 精神不滅

歷時一年整修的金門八二三戰史館今天以全新面貌對外開放，內政部國家公園署金門國家公園管理處舉行開幕啟用典禮，導入「天空劇場」沉浸式影音體驗，並納入前線官兵、居民、遺孀與記者等多元視角，訴說砲戰記憶。中華民國八二三戰役戰友總會理事長黃奕炳中將出席時強調，「老兵可以凋零，精神不能凋謝」，八二三的歷史與精神應永續傳承。

典禮由金管處副處長黃子娟主持，並邀請多位曾參與戰役的官兵、學者與地方代表見證開館，包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府祕書長陳世保、金門縣榮民服務處長劉信義、金門縣議員王國代、金湖鎮長陳文顧、胡璉文化藝術基金會董事長陳龍安、黃奕炳中將、曾參與戰役的海軍洛陽艦連城珍下士、陸軍六○六營第二連林石諒上等兵、第十師通信連陳卿上等兵，及「春閨夢─那些被留下來的女人」作者王瓊玲教授等人，共同參與具有歷史意義的時刻。

黃奕炳在致詞時指出，八二三是一場陸海空與軍民合力完成的戰役，金門鄉親同樣功不可沒。他提到，古寧頭戰役時，料羅、新頭一帶漁民曾主動協助第19軍登陸，但這段民間參戰的歷史，未被國軍戰史記錄，令人遺憾，「我在自己的論文中特別點出，這些貢獻應該被記載。」

對比古寧頭，黃奕炳強調八二三戰役的特殊性，在於來自台灣的3萬多名義務役常備兵正式參戰，象徵台澎金馬共同守土的團結。他感慨，當年多為18至20多歲的年輕士兵，如今最年輕的也已88歲，「老兵不死，只是逐漸凋零，這是自然的規律，改變不了。」

他透露，戰友總會理事長一職原本由義務役成員組成，外界曾質疑他以志願役背景接任是否合適。但因不少前輩凋零，為延續精神與組織運作，在金門與台灣民意代表鼓勵下，他最終毅然接下責任。他說，「人可以凋離，但精神不能凋謝。八二三的不怕死精神，要繼續發芽，在台澎金馬代代延續。」

金管處表示，戰史館自民國77年由軍方設立，90年起由國家公園管理處接手，除展現戰役歷程外，也保存金門戰地生活記憶。此次整修結合沉浸式影音與科技展演，打造全新「天空劇場」，重現砲火紛飛場景與軍民堅毅精神。