網通大廠思科在高雄設基地 推動智慧城市港灣

全球網通大廠思科（Cisco）今天宣布，與高雄市政府及在地企業合作夥伴，在高雄成立「亞灣 AIoT生態系發展基地暨研發中心」基地，選定高雄港70號碼頭作為創新應用場域，預計建立智慧服務、智慧AI、以及技術資源三大平台，推動智慧城市、5G AIoT及智慧港灣的發展。

高雄市長陳其邁在思科基地落成記者會，對思科在高雄設立基地，認為是亞灣計畫最早進駐的夥伴之一，寄予厚望。陳其邁指出，今年3月他赴矽谷時，曾與思科高層會晤，對方對於高雄基地的發展潛力表示樂觀，期許這裡不僅成為AI與智慧應用服務的研發重鎮，更是思科重要的海外輸出平台。

陳其邁回憶2023年思科創新長蓋德（Guy Diedrich）訪問高雄市政府，他曾邀請蓋德坐在市長的位置上主持會議，展現市府全力支持合作的誠意。

思科創新長蓋德表示，此次在高雄設立基地，是基於其將物聯網（IoT）與應用連結，打造全球最大智慧應用生態系平台的企圖心，期望透過與高雄市政府的合作，建構高雄在基礎網通、IoT及應用服務方面的領先地位。

思科台灣總經理林岳田也說明，此次合作將3個創新平台應用於高雄港70號碼頭，並將先進科技應用於12個不同情境，包括人員及機器物件控管、碳排監測、危險氣體控管，強調將運用AI技術與數位分身（Digital Twin）技術打造數位港口。他認為此計畫不僅協助台灣數位轉型及在地產業升級，更將透過此生態系，在技術交流之外，深化人才培育，與在地產業及學術單位合作，共同培育AI及數位科技人才。

陳其邁並補充，思科是全球最大網通公司，逐漸往IoT走，末端就是應用服務，把網通、IoT和應用服務嘗試做為全球最大智慧生態系的平台，選擇高雄成基地拓展東南亞國家，是他們的企圖心。