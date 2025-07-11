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六龜土石流警戒區豪雨 警協助宗教研習團體撤離

中央社／ 高雄11日電

丹娜絲颱風殘餘環流跟西南風影響，高雄六龜連日豪雨，轄區警方獲報中興里有宗教團體25人在進行宗教研習，經主動聯繫宗教團體，協助將團體成員全數撤離至安全處所。

受丹娜絲颱風殘餘環流與西南風影響，高雄六龜山區連日強降豪雨，致多處地區有坍方及土石流之虞，高雄市政府警察局六龜分局為維護民眾安全，針對六龜區土石流潛勢區內居民執行勸告及協助撤離。

警方昨天下午5時30分接獲中興里長及里幹事通報，有宗教團體25人在中興尾庄進行宗教研習活動，由於中興尾庄列為土石流潛勢區，恐有危險之虞。義寶派出所長林昌德獲報，立即通報高雄市政府災害應變中心，並主動聯繫警備車及消防隊人員到場，協助將宗教團體全數成員撤離至六龜社會福利服務中心及其他安全處所。

參加研習人員表示，當天活動是先前已規劃，不知道研習地點是土石流潛勢區，非常感謝警消人員在溪水暴漲時到埸勸告，並即時協助撤離。

六龜分局今天表示，受低壓帶及西南風影響，近日山區持續有強降雨，民眾務必遠離山區易發生土石流及崩塌危險地帶，並隨時注意氣象與災防資訊，配合政府指示，保障自身及家人安全。

土石流 六龜 丹娜絲颱風

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