漢光演習馬防部戰備偵巡 強化臨戰應變能力
昨為國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練第2天，馬防部發布新聞資料指出，南竿守備大隊確實執行戰備偵巡任務，強化臨戰應變能力，並提升防區警戒與防護能量。
陸軍馬祖防衛指揮部今天發布新聞資料，指出因應陸軍「漢光41號演習」，10日南竿守備大隊接獲命令後，立即完成戰備整補，並駕駛CM21裝甲運兵車執行備戰任務。
馬防部指出，接獲命令後，官兵依序完成沙盤推演、行車路線規劃與任務分工，迅速提領彈藥、清點人員和武器裝備，同時落實車輛檢查與燈具測試，使裝備處於最佳狀態，遂行任務。而在車輛機動過程中，官兵沿途掌握重要設施狀況，確保防區整體戰力穩固。
馬防部透過新聞資料表示，將持續強化戰備整備與臨戰應變作為，確保官兵隨時具備應對多元威脅的能力，穩固馬祖地區安全防線。
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