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小琉球去年淨灘清出6000根菸蒂今年續辦 可至商家兌換小禮或優惠

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，旅遊外也能為小琉球的環境盡分心力。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，旅遊外也能為小琉球的環境盡分心力。圖／鵬管處提供

大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」今年邁入第10年，參與者不僅能為小琉球的環境盡分心力，還能獲得獨一無二的「海灘貨幣」，可至島上合作商家兌換小禮或優惠。去年推出頗受好評的「日淨斗斤」活動，今年仍會繼續。

鵬管處表示，今年除了7月13及15日二場公開場次，8月1至15日再推日淨斗斤活動，融入闖關任務，增加活動的豐富度。像去年就有「撿菸蒂」任務，主辦單位也製作手板宣傳「沙灘不是你的菸灰缸」，最後竟清出6000多根菸蒂，數量之多令人咋舌。

參加日淨斗斤活動者，完成闖關任務撿拾垃圾、減塑飲食、上傳臉書社團分享，就可獲得在地藝術家林佩瑜手繪的「海灘貨幣」，能至合作商家兌換小禮或優惠，或留下做為特別的旅遊回憶。若搭乘台灣好行前往小琉球旅遊，再參與愛龜淨灘活動者，鵬管處再加碼贈送百元折價券。

小琉球愛龜淨灘接力賽累計已清除小琉球海灘垃圾逾24噸。墾管處邀請民眾到小琉球，不只是看海，也能結合負責任旅遊來愛海、護海。日淨斗斤活動採網路預約制，每日限量兩組，提醒有興趣的遊客提早安排報名，報名連結：https://reurl.cc/W0n4nL。

大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，旅遊外也能為小琉球的環境盡分心力。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，旅遊外也能為小琉球的環境盡分心力。圖／鵬管處提供
鵬管處提供大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，日淨斗斤活動主辦單位也製作手板宣傳「沙灘不是你的煙灰缸」。圖／鵬管處提供
鵬管處提供大鵬灣國家風景區管理處主辦「小琉球愛龜淨灘接力賽」，日淨斗斤活動主辦單位也製作手板宣傳「沙灘不是你的煙灰缸」。圖／鵬管處提供

貨幣 淨灘 小琉球

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