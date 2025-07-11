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高雄啟動第3波農損救助 芭樂、木瓜、改良種芒果及龍鬚菜入列

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
丹娜絲橫掃，高雄芭樂田區受損嚴重，農業局已申請納入第三波農業救助品項。記者王昭月／攝影
丹娜絲橫掃，高雄芭樂田區受損嚴重，農業局已申請納入第三波農業救助品項。記者王昭月／攝影

丹娜絲颱風影響，至10日止高雄地區農業損失累積已達9880萬元，直逼億元大關，高市府再公告第三波救助品項，包括芭樂、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜，今天起24日受理申請。

農業局表示，針對丹娜絲造成的農損，第一波納入救助的有西瓜、香瓜、短期葉菜類，第二波為香蕉、苦瓜及胡瓜，第三波是芭樂、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜。

農業局長姚志旺表示，芭樂、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜受損達2成以上的農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，務必在7月24日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

農業局表示，第三波救助，芭樂、木瓜、改良種芒果每公頃提供10萬元、龍鬚菜每公頃4.1萬元農損現金救助及低利貸款，農友可至土地所在地公所申報，其餘災損各區公所仍積極查報中。

農會 芒果 丹娜絲颱風

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