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雷雨突襲金門成水鄉澤國 黃牛受困低窪地區載浮載沉
少雨的金門，今日清晨遭遇今年以來最強雷雨侵襲，中央氣象署於凌晨緊急發布「大雷雨即時訊息」，今晨0時至8時累積雨量達141毫米，瞬間大雨也讓金沙鎮低窪地區，瞬間成水鄉澤國，還有民眾拍到有隻黃牛被困在淹水區，載浮載沉。
金門氣象站表示，受低壓帶及西南風影響，金門今天清晨降雨達141毫米，若加計昨日降雨35.5毫米，金門24小時內總雨量已高達176.5毫米，成為今夏最強降雨紀錄。水利署亦對金沙鎮、金湖鎮發布一級淹水警戒。
強降雨來得又快又猛，讓金沙鎮、金湖鎮多處低窪地區在短時間內積水成災，農田一夜間變成「水鄉澤國」；有民眾更拍到一頭黃牛受困在水中進退維谷，驚慌失措。
金湖鎮與金沙鎮多條道路也因排水不及積水嚴重，不少民眾清晨出門才發現淹水，陽翟地區從紅綠燈處開始嚴重積水，水深及一個輪胎，汽機車通行困難，路面佈滿泥濘與雜物。
此外，古崗社區中心旁一棵老榕樹也因連夜雨勢倒塌，幸無人受傷，居民緊急聯繫縣議員董森堡協助通報台電及林務所，請求到場排除樹幹障礙與電線安全疑慮。
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