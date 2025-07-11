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高雄捷運黃線動了！將「半半施工」減低商家及民眾生活衝擊

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄捷運局昨舉行捷運黃線施工前說明會，民眾關切對交通及商家衝擊。圖／翻攝自議員邱俊憲臉書
高雄捷運局昨舉行捷運黃線施工前說明會，民眾關切對交通及商家衝擊。圖／翻攝自議員邱俊憲臉書

高雄捷運黃線將動工，高雄捷運局昨晚在施工前捷運說明會上表示，全線採取「半半施工」，確保車道與人行道雙向通行無虞，減少施工對交通與商家營運的衝擊。

YC01標Y1至Y3車站施工前說明會昨晚吸引上百名地方民眾與民代到場關切，工程團隊承諾，將兼顧施工進度與民眾權益。

捷運黃線工程由馬來西亞商金務大工程公司與世久營造聯合承攬，台灣世曦工程顧問公司監造，中興工程顧問公司負責設計，施工範圍涵蓋神農路南北側至大埤路，包含Y1、Y2、Y3三座車站，沿線已著手整地一段時日。

工程單位表示，Y1站預計今年8月動工，至明年6月施作南側管線遷移與雨汙水箱涵。Y2站自今年7月起至明年6月分三階段辦理台電架空線下地、自來水管遷移及橋面拓寬，由北向南逐段施作。Y3站同樣則從今年7月至明年底，進行北側管線遷移與南北側連續壁施工，相關工程均採「半半施工」，減低對民眾生活衝擊。

捷運局表示，為維護交通秩序與通學安全，將配置義交協助指揮，並規畫美山、建國、水管、松埔、文前、大同、中正、青年及文龍東路作替代道路。另為減輕店家生計衝擊，已彙整沿線商家資料，主動函報稅務單位，爭取房屋稅、地價稅與營業稅減免。

與會的市議員邱俊憲要求，施工期間，務必預留商家門口及住戶出入口，並強化汛期防汛、夜間照明、揚塵與噪音管理，提前通知居民，確保施工過程安全透明。雖然施工勢必帶來不便，但黃線未來將串聯仁武、鳥松、澄清湖、苓雅等區，成為高雄捷運新骨幹，交通便利可期。

高雄捷運局昨舉行捷運黃線施工前說明會，民眾關切對交通及商家衝擊。圖／翻攝自議員邱俊憲臉書
高雄捷運局昨舉行捷運黃線施工前說明會，民眾關切對交通及商家衝擊。圖／翻攝自議員邱俊憲臉書

高雄捷運 馬來西亞 人行道

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