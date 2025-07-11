颱風天出國考查惹議 周春米一回國急奔收容所發送熱食

丹娜絲颱風期間，屏東縣長周春米因至北歐考查，遭台北市議員柳采葳抨擊，引發議論。周春米回國後10日晚上立即前往瑪家鄉收容所慰問安置的部落居民，除了縣府提供最新式的防災帳棚，周春米帶上豆漿、饅頭等熱食慰問撤離的族人。

屏東縣從9日晚上至10日日降下滂沱大雨，縣長周春米回國後，10日傍晚至災害應變中心聽取簡報掌握防災狀況，與團隊研判山區因連續豪大雨，土質疏鬆、邊坡不穩，恐有致災之虞，決定8個原鄉及滿州鄉11日停止上班上課。

截至10日晚上9時，三地門、獅子、滿州、瑪家等鄉預警性撤離347人，有236人依親，收容安置111人，其中瑪家鄉撤離210人，鄉公所緊急開設收容所安置80人，縣長周春米晚間也趕到收容所關心，分送豆漿、饅頭等熱食。