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金廈泳渡可能停辦 金門縣府重申配合辦理立場

中央社／ 金門10日電

陸委會發言人梁文傑今天表示，去年開始中國大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，因此不建議辦理金廈泳渡；金門縣副縣長李文良說，仍是尊重中央看法，如取消也歡迎選手參與金門海上長泳賽事。

第13屆金廈泳渡接力公開賽傳出因涉統戰疑雲今年可能停辦，陸委會今天例行記者會中，梁文傑表示，去年開始中國大陸海警船頻繁侵擾金門禁限制水域，現在對於水域安全問題必須重視各部門意見，陸委會不建議辦理。

李文良接受中央社記者採訪表示，事涉中央權責，地方政府仍尊重中央看法，待收到體育署公文後將配合辦理。

李文良也說，此次金廈泳渡賽事主要由廈門方辦理，但海上長泳由金門主導，如最後決定金廈泳渡活動取消，縣府與承辦單位金門體育會也會再與台灣、大陸選手聯繫，歡迎他們也到金門參與海上長泳活動。

金廈泳渡自2009年開始舉辦，今年已是第13屆，至今曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素取消4屆；金廈泳渡活動1年由金門出發游至廈門，1年從廈門出發游至金門，按原規劃今年泳渡活動預計在7月26日登場，泳者將自廈門椰風寨下水，游向金門烈嶼雙口海灘。

陸委會 金門 廈門

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