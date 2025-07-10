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4中國海警船侵擾金門水域 海巡併航監控驅離

中央社／ 金門10日電

海巡署金馬澎分署今天下午偵獲中國海警船以關閉船舶自動辨識系統（AIS）方式侵擾金門水域，海巡派出4艘巡防艇全程併航、蒐證及驅離，中國海警船於下午5時許航出金門限制水域。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，今天下午2時許，金馬澎分署偵獲疑似中國海警未開啟AIS（船舶自動辨識系統）船舶，立即透過各式情監偵手段掌握及監控其動態，隨後4艘中國海警船陸續出現在金門南面限制水域，海巡研判可能侵擾金門水域，立即調度4艘巡防艇於限制水域線上監控。

下午3時至3時5分，中國海警船「14608」、「14527」、「14609」及「14513」等4船關閉AIS，以暗船方式分別自金門東、西兩側編隊航入金門水域，海巡署部署4艘巡防艇立即趨前對應拒止，同時透過無線電以中、英文廣播警告海警船轉向航離，並全程併航、蒐證及驅離，中國海警船在巡防艇近迫嚴密監控下於下午5時航出。

海巡署表示，中國海警迄今已襲擾金門海域達78次，不斷以灰色地帶手段侵擾，近期更多次以暗船方式突襲，測試海巡勤務反應意圖明顯，金馬澎分署及第12巡防區持續以全天候高強度監偵、反應及部署能力，掌握中國海警船動態，並秉持堅定執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

金門 海巡署 中國海警船

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