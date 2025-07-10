澎湖國際沙灘狂想曲 8/8起隘門沙灘登場玩沙聽音樂

2025澎湖國際沙灘狂想曲，8月8日起繼澎湖國際海上花火節後，在隘門金黃色沙灘登場，並由「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」演唱會打頭陣，全民一起看海景、玩沙灘、聽音樂。

2025澎湖國際沙灘狂想曲活動記者會，今天下午由觀光署澎湖國家風景區管理處長郭振陵、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、海洋國家公園管理處副處長林尚卿、湖西鄉長陳振中等人共同主持，宣布澎湖國際沙灘狂想曲活動自8月8日起至23日在隘門金黃色沙灘舉辦5場演唱會，包括李建復、葉佳修、陳宏銘、凃佩岑等民歌手還獻唱「外婆的澎湖灣」等民歌，掀起活動高潮。

郭振陵表示，澎湖國際沙灘狂想曲活動，是延續澎湖是世界最美麗海灣的品牌，藉以提升國際知名度，尤其自8月8日、9日兩晚舉辦「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」演唱會，是民歌50年來首次在戶外的沙灘演唱。

劉美凡表示，澎湖縣政府與澎管處合作推廣觀光，澎湖國際沙灘狂想曲是繼澎湖國際海上花火節之後推出，再由海洋追風音樂燈光節壓軸，觀光盛事一波波，以行銷澎湖之美。

澎湖國家風景區管理處表示，2025澎湖國際沙灘狂想曲活動，8月8日、9日兩晚由「民歌50在澎湖－美麗海灣篇」演唱會打頭陣，早年校園民歌手李建復、胡德夫、葉佳修、邰肇玫、陳宏銘、潘越雲、金智娟、羅吉鎮、殷正洋、許景淳、王夢麟、趙樹海、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、范怡文及謝宇威，以及民歌新唱金曲組合南方二重唱等超過18組知名民歌手，輪番上陣，演唱校園民歌50年來、「外婆的澎湖灣」等60首經典金曲。

8月15日、16日和23日則分別推出「綻FUN風格篇」大型音樂祭、「動漫樂章篇」日系動漫之夜及「意想不到篇」音樂盛宴，3場音樂展演；沙灘現場還安排有超過20個特色市集與趣味滿滿水上活動，讓民眾在一起看海景、玩沙灘、聽音樂。