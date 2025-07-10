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為金門觀光亮點投票週週抽好禮 被提報的地點有這些....

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今年再度參與交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」，金城鎮的「後浦十六藝文特區」也在參加票選之列。圖／縣府提供
金門縣政府今年再度參與交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」，金城鎮的「後浦十六藝文特區」也在參加票選之列。圖／縣府提供

為推廣在地特色觀光，金門縣政府今年再度參與交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」，推出結合自然、人文與創意的4處觀光亮點，角逐第2屆全國票選活動。縣府將明、後天在台北車站舉行的「票選啟動記者會暨亮點市集」中，展示伴手禮、文創商品與互動體驗，邀請民眾親身感受金門魅力，並為金門投下關鍵一票。

金門縣政府表示，本屆亮點由各鄉鎮與地方單位提報，包括烈嶼鄉的「習山湖生態園區」、金湖鎮的「陳景蘭洋樓」、金城鎮的「後浦十六藝文特區」，以及金門酒廠的「經武酒窖優化版」。其中經武酒窖去年已榮獲首屆觀光亮點獎「十大活動體驗獎」與「最佳人氣獎」，今年再次代表金門出賽。

縣府觀光處指出，此次觀光亮點票選活動時間自明日至31日止，全台共191處景點參與，競爭激烈。金門歸類於「東台灣及離島區」，每人每天可投2票，每票可參加「亮點選讚週週抽」活動，週週送出萬元旅遊金、Taiwan PASS旅遊套票、住宿券、超商禮券與下午茶券等好禮。

金門縣政府觀光處處長許績鑫表示，觀光亮點獎是中央協助地方行銷觀光資源的重要平台，透過公私部門合作，讓具備永續發展與創新潛力的景點被更多人看見，進一步帶動地方經濟、文化傳承與環境友善。

此次參與北上市集活動的金門隊伍，包括觀光處、金城鎮公所、烈嶼鄉公所及金酒公司，除展示伴手禮與文創商品外，現場也規劃互動體驗及投票獎勵，希望吸引更多民眾支持金門。活動時間為7月11日9:30至20:00，7月12日9:30至19:00，地點在台北車站一樓多功能展演廳。

縣府也呼籲全台鄉親踴躍上網投票支持金門，為金門觀光再創佳績。相關票選資訊與活動詳情，請上「觀光亮點獎」活動官網（https://spotlightaward.taiwan.net.tw）查詢。

金門縣政府參與交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」，「陳景蘭洋樓」也在參加票選之列。圖／縣府提供
金門縣政府參與交通部觀光署主辦的「觀光亮點獎」，「陳景蘭洋樓」也在參加票選之列。圖／縣府提供

金門 景點 台北車站

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