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高雄施工釀天坑 前金區500多戶停電

聯合報／ 記者張議晨林保光宋原彰／高雄報導
高雄市前金區成功一路一處工地因施工造成地基流失，361巷口道路出現崩塌，坑洞深達2公尺。記者張議晨／攝影
高雄市前金區成功一路一處工地因施工造成地基流失，361巷口道路出現崩塌，坑洞深達2公尺。記者張議晨／攝影

高雄前金區成功一路361巷昨天中午發生地基塌陷，出現長約3公尺、寬6公尺，深度約2公尺的大坑洞，旁邊台電變壓器因路面陷落掉進坑裡，造成500多戶停電，工務局初判是鄰近建築工地開挖連續壁導溝不慎釀禍，所幸未再持續坍塌，將罰款9萬元並勒令停工。

工務局表示，經專業技師初步評估，周邊建築物結構穩定，無立即性安全疑慮。但建築工地違反建築法第63條規定，已當場勒令停工開罰，同時協調自來水、電力等單位緊急搶修。要求廠商強化鄰近基地與建築物的監測頻率與範圍，每日提報監測數據，滾動檢討。

昨天近午事發時，成功一路361巷附近民眾因聞到異味，報案處理，但警消人員到場時發現巷口路面已塌陷。目擊民眾說，當時聽到「蹦」一聲，路面就塌下去，巷子旁的變壓器也慢慢掉下去，接著附近住家停電，坑洞一直冒水。

工務局長楊欽富會同建管處、管線挖掘中心人員及建築師公會、土木技師公會專家現地勘查，初判是巷口建築工地開挖連續壁導溝不慎出現坍孔，導致巷弄土石流入工地，拉扯地底自來水管線，水流不斷沖刷造成地基流失。建築師林文徹說，最近下雨，這一帶是砂土層，連續壁施工很容易失敗，土一下陷道路就崩塌，扯斷水管，水流沖出，稀釋地層穩定液。初步已先斷水填入穩定液，待土質穩定後重新接回自來水管，才能再復工。

工務局表示，廠商改善計畫未經審查通過，不得復工。另前金區公所已造冊4戶停電、停水的工地鄰近住戶，協助安置。

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