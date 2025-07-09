高雄山區豪雨封路撤離 市府：10日逢大潮防積淹水

中南部今天出現局部豪雨或大豪雨，南橫公路勤和至復興路段實施預警性封閉，截至下午4時40分，高市府共撤離山區897人，另外，高市府提醒明天逢大潮，沿海低窪地區提防積淹水。

公路局南區養護工程分局新聞稿表示，依中央氣象署資料，高雄山區今、明2天將有豪雨以上發生機率，考量玉穗溪、布唐布那斯溪及荖濃溪水文及地質環境仍不穩定，持續降雨恐誘發水位暴漲及土石流，可能沖毀並中斷現有通行便道。

南區養護工程分局指出，甲仙工務段今天下午4時預警性封閉桃源區台20臨93線便道0至5公里處（勤和至復興路段），後續將視天候狀況及巡查道路安全後，再開放通行。

南區養護工程分局說明，那瑪夏區台29線民生橋，預計下午6時實施預警性封閉，而台29臨11線便道0至12公里處（那瑪夏至五里埔路段），及六龜區台27線12至23公里處（中興至大津路段），則不排除實施預警性封閉。

至於明霸克露橋附近今天發生落石，民進黨立委許智傑針對橋體受損與交通安全等問題赴現場會勘，呼籲中央儘速協助修復作業，保障原鄉居民基本通行權利。

許智傑表示，明霸克露橋為高雄原鄉地區重要聯外通道，而八八風災至今，河床快速沖刷上升55米，顯示環境變遷劇烈，應強化檢測橋梁基礎，以確保居民通行安全無虞。

山區撤離部分，高雄市政府指出，六龜、那瑪夏、桃源等3區15里共計56條土石流黃色警戒，六龜區文武里計1條土石流紅色警戒，六龜區興龍里計1處大規模崩塌黃色警戒。市府已執行保全戶人員預防性撤離，截至下午4時40分共撤離897人。

另外，高雄市政府表示，受低壓帶與西南風影響，明天天氣不穩定，整日易有局部大雨或豪雨發生機率，上半天沿海平地降雨最為顯著，加上明天適逢大潮，高雄西南沿海上午6時至7時為滿潮。

高雄市政府說明，為因應明天大雨加上大潮可能導致積淹水，提前要求各局處針對沿海平地區域，預先布設移動式抽水機並檢視運作狀況，且今夜對各滯洪池加以排空，各區公所則預備沙包，全面留意警戒。

高雄市政府提醒，沿海低窪區域民眾應注意漲潮期間排水不易，恐造成局部積淹水情形，民眾也應遠離海邊與山區易發生土石崩落處。