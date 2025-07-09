馬祖機場一度暫停起降影響 500餘旅客滯留

受低氣壓外圍環流導致南、北竿機場一度暫停起降影響，連江縣府傍晚指出，滯留馬祖旅客仍有約500至600人。明天除交通船「新台馬輪」外，將視疏運與天候狀況，加開船班或申請軍機。

連江縣政府今天傍晚發布訊息指出，原定今日向國防部申請4班軍機疏運，但因南竿機場側風過大等理由全數取消。南竿、北竿機場民航機合計降落3班。下午召開交通疏運協調會議，預估至今天傍晚止，滯留旅客仍有約500至600人。

訊息表示，因交通船「新台馬輪」今天上午已載運629人次前往基隆，大幅降低滯留旅客人數，加上根據中央氣象署預報，民航機明天可望恢復起降。故以華信、立榮2航空公司班機明日運能約800人次，加上今晚開航的「新台馬輪」，滯留旅客可望於明天傍晚前疏運完畢。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐今天告訴中央社記者，包含交通船「新台馬輪」、民航機等，今天共疏運800餘名民眾。但明天天候狀況若不如預期，將考慮機動加開交通船「南北之星」南竿往返台北港的疏運船班，或是向國防部申請軍機。

航商全港通航業公司今天中午公告，「新台馬輪」今晚從基隆港開往馬祖，明天上午從馬祖返回基隆港的航班，正常開航。