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丹娜絲颱風重創家園…恐再下暴雨 台南宣布12區明停班停課

最新24小時時雨量預測曝光 4地區達停班停課標準

山區雨量預估400毫米、土石恐崩落 屏東宣布9鄉明日停班停課

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低壓帶和西南風逼近 高雄山區今預防性撤離897人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市府啟動山區校園疏散撤離。圖／民政局提供
高市府啟動山區校園疏散撤離。圖／民政局提供

丹娜絲颱風導致南台灣多處災情，還在復原中，受低壓帶和西南風影響，南部地區10日有豪大雨發生機率，高市府今啟動甲仙、茂林山區預防性撤離，截至下午16時40分撤離897人。

水保署今下午也發布新增土石流黃色警戒19條，包括那瑪夏區14條、桃源區5條，共計土石流紅色警戒六龜區1條，黃色警戒56條包括那瑪夏14條、六龜區34條、桃源區8條，大規模崩塌黃色警戒1處，即六龜區興龍里，目前山區民眾已疏散撤離。

低壓帶與西南風逼近，中央氣象署發布，明天南部地區局部大雨或豪雨發生機率，上半天沿海平地降雨最為顯著，加上適逢大潮，清晨6時至7時西南沿海為滿潮，沿海低窪區域民眾注意，漲潮期間排水不易有局部積淹水，也務必遠離海邊與山區易發生土石崩落處。

中央氣象署提醒明天南部地區會有豪大雨發生機率。圖／高市府提供
中央氣象署提醒明天南部地區會有豪大雨發生機率。圖／高市府提供
高市府啟動山區民眾疏散撤離。圖／民政局提供
高市府啟動山區民眾疏散撤離。圖／民政局提供

丹娜絲颱風 六龜 桃源

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