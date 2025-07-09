低壓帶和西南風逼近 高雄山區今預防性撤離897人

丹娜絲颱風導致南台灣多處災情，還在復原中，受低壓帶和西南風影響，南部地區10日有豪大雨發生機率，高市府今啟動甲仙、茂林山區預防性撤離，截至下午16時40分撤離897人。

水保署今下午也發布新增土石流黃色警戒19條，包括那瑪夏區14條、桃源區5條，共計土石流紅色警戒六龜區1條，黃色警戒56條包括那瑪夏14條、六龜區34條、桃源區8條，大規模崩塌黃色警戒1處，即六龜區興龍里，目前山區民眾已疏散撤離。