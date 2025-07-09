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影／丹娜絲颱風影響…滯留金門500人 陳玉珍爭取加開7架軍機疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，大批旅客滯留金門，金門籍立委陳玉珍也到場關心，並向旅客喊話，國防部會加開7架次軍機，全力協助疏運。圖／立委陳玉珍辦公室提供
受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，大批旅客滯留金門，金門籍立委陳玉珍也到場關心，並向旅客喊話，國防部會加開7架次軍機，全力協助疏運。圖／立委陳玉珍辦公室提供

受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，停飛1天半，造成數千旅客滯留，雖然軍機與加班機已經輸運多日，但仍有500多名旅客滯留，今天上午尚義機場再度湧現人潮，現場擠滿等待候補的旅客，金門籍立委陳玉珍也到場關心，並向旅客喊話，國防部會加開7架次軍機，全力協助疏運。

陳玉珍指出，雖然今日適逢「漢光演習」第一天，但國防部仍展現「軍愛民」精神，特別調派軍機協助疏運。今日下午加開7架次軍機，包括金門往松山4架次、金門往台中2架次、金門往高雄1架次。她也表示，昨晚軍機也載客飛到深夜才結束任務，展現高度調度彈性。

由於台北與台中地區出現強降雨，部分航班延誤或取消，陳玉珍表示，主要是現在天氣不好，台北台中下大雨軍機無法降落，所以會將人先往高雄運。她也提及，這幾天協助疏運的國軍、民航站都很辛苦，依今天現場人數狀況，在軍機與加班的民航機載運下，「我相信大部分人都可以順利返鄉」。

陳玉珍強調，離島交通是最基本的民生保障，感謝國防部、金防部與航空站即時協調應變，未來也將持續站在第一線，爭取中央資源，全力守護鄉親返鄉路。

受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，今天上午尚義機場再度湧現人潮，現場擠滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，今天上午尚義機場再度湧現人潮，現場擠滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，造成數千旅客滯留，雖然軍機與加班機已經輸運多日，但仍有500多名旅客滯留，今天上午尚義機場再度湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，造成數千旅客滯留，雖然軍機與加班機已經輸運多日，但仍有500多名旅客滯留，今天上午尚義機場再度湧現人潮。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，大批旅客滯留金門，金門籍立委陳玉珍也到場關心，並向旅客喊話，國防部會加開7架次軍機。圖／立委陳玉珍辦公室提供
受到颱風「丹娜絲」影響，大批旅客滯留金門，金門籍立委陳玉珍也到場關心，並向旅客喊話，國防部會加開7架次軍機。圖／立委陳玉珍辦公室提供

丹娜絲颱風 國防部 金門 陳玉珍

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