快訊

震撼！國泰世華總經理李偉正 將轉調集團內其他職務

遭毆身亡...新北警查毒驚見男屍 少年坦承「4人動手」：不知對方已死

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

聽新聞
0:00 / 0:00

大樹光電場一片光禿禿 今晚高雄可能降大雨

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄大樹和山光電場林木已遭業者伐除，現場一片黃土「光禿禿」。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大樹和山光電場林木已遭業者伐除，現場一片黃土「光禿禿」。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄大樹和山光電場第二期水保計畫雖已遭到廢止，但目前場址因林木砍伐已出現一片黃土「光禿禿」，令居民憂心暴雨沖蝕風險高雄市水利局長蔡長展今前往會勘，要求開發業者盡快辦理植生覆蓋，不過居民也憂心若今晚降下大雨，恐怕會造成水土流失。

高雄市水利局指出，為降低大樹和山光電第二期水保計畫廢止場址暴雨沖蝕風險，水利局今天已邀集大樹區和山里長吳順治前往光電場勘查。

蔡長展表示，在已廢止的水保計畫第二期範圍內應盡快完成植生覆蓋，以降低沖蝕風險，開發業者也採納吳順治建議，利用牧草扦插覆蓋裸露地表，現場已加速施作植生復原，且颱風丹娜絲災後復原工作正如火如荼進行中。

高雄市府強調，對於水土保持開發案件一向秉持嚴謹監督態度，尤其針對山坡地開發場址，將持續加強查核，監督業者落實排水、邊坡整治及植生保護等措施，確保水保設施功能並降低對環境的衝擊。

不過受低壓帶及西南風影響，中央氣象署已發布定量降水預報，預報顯示從今晚（9日）8時到明天（10日）上午8時，高雄及屏東部分區域雨量可能超過200毫米。

水利局 風險 高雄市

延伸閱讀

習近平考察山西 推動光電、氫能等新型能源

海上遍布光電殘骸 國民黨點名郭智輝負責、潘孟安道歉

黃泥水灌入澄清湖影響自來水？ 高雄市府澄清未汙染

旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神

相關新聞

大樹光電場一片光禿禿 今晚高雄可能降大雨

高雄大樹和山光電場第二期水保計畫雖已遭到廢止，但目前場址因林木砍伐已出現一片黃土「光禿禿」，令居民憂心暴雨沖蝕風險，高雄...

高雄建案開挖連續壁導溝…巷口道路塌成坑 市府勒令停工

高雄市前金區成功一路361巷今天中午地基塌陷，巷口出現1個大坑洞，不斷冒水，水已溢淹坑洞，旁邊台電變電箱因路面陷落也掉進...

影／丹娜絲颱風影響…滯留金門500人 陳玉珍爭取加開7架軍機疏運

受到颱風「丹娜絲」影響，金門往返台灣航班大亂，停飛1天半，造成數千旅客滯留，雖然軍機與加班機已經輸運多日，但仍有500多...

國發會通過高屏二快計畫「最快明年動工」 2032年通車

「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）去年12月環評通過後，3月提報行政院，國發會今日正式審查通過建設計畫，行...

夏日旅遊白天熱爆 屏縣府推「星夜南方行雙層巴士」遊墾丁

夏季是屏東旅遊旺季，但因白天天氣太過炎熱，讓許多人望日興嘆，縣府因此推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗...

高雄山區豪雨狂炸已達土石流警戒 市府緊急撤離659人

氣象署針對高雄市山區的六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區發布豪雨特報，目前5區均已達3小時100mm雨量，此外六龜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。