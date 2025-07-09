大樹光電場一片光禿禿 今晚高雄可能降大雨

高雄大樹和山光電場第二期水保計畫雖已遭到廢止，但目前場址因林木砍伐已出現一片黃土「光禿禿」，令居民憂心暴雨沖蝕風險，高雄市府水利局長蔡長展今前往會勘，要求開發業者盡快辦理植生覆蓋，不過居民也憂心若今晚降下大雨，恐怕會造成水土流失。

高雄市水利局指出，為降低大樹和山光電第二期水保計畫廢止場址暴雨沖蝕風險，水利局今天已邀集大樹區和山里長吳順治前往光電場勘查。

蔡長展表示，在已廢止的水保計畫第二期範圍內應盡快完成植生覆蓋，以降低沖蝕風險，開發業者也採納吳順治建議，利用牧草扦插覆蓋裸露地表，現場已加速施作植生復原，且颱風丹娜絲災後復原工作正如火如荼進行中。

高雄市府強調，對於水土保持開發案件一向秉持嚴謹監督態度，尤其針對山坡地開發場址，將持續加強查核，監督業者落實排水、邊坡整治及植生保護等措施，確保水保設施功能並降低對環境的衝擊。

不過受低壓帶及西南風影響，中央氣象署已發布定量降水預報，預報顯示從今晚（9日）8時到明天（10日）上午8時，高雄及屏東部分區域雨量可能超過200毫米。