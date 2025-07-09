國發會通過高屏二快計畫「最快明年動工」 2032年通車

「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）去年12月環評通過後，3月提報行政院，國發會今日正式審查通過建設計畫，行政院長卓榮泰今年3月視察時允諾最快明年動工，預計2032年完工通車，屆時屏東市民眾透過二快直通高鐵左營站僅需24分鐘，有效紓解台1線、台88線的流量。

高屏2快為銜接國3、國7號與國1號的關鍵路廊，全長22.6公里，起自高雄左營區高鐵路、迄點銜接屏東縣國道3號九如長治路段，沿線設有8處交流道，建設總經費為983.87億元，預期通車後將紓解國道1號末端壅塞與減輕台1線、台88線負擔，健全大高屏北區高快速公路系統的路網功能及提升南部整體交通網絡效率。

卓榮泰今年3月南下屏東視察時，強調高屏縣市是共同生活圈，交通規畫須用更大眼光來看，屏南台1線、台88線已飽和，屏北及高雄急需貫穿路廊，協助產業與生活，高屏二快若完成可加速地方發展，甚至未來屏北民眾不一定到六塊厝搭高鐵也可到左營，「相關期程，我們不能慢，希望明年就開工」。

高雄市政府表示，本案審查通過，對南部半導體S廊帶產業動線及高雄港洲際貨櫃中心運輸作業有重要意義，後續在地溝通與用地取得、都市計畫變更等方面，市府會積極協助交通部公路局，以加速工進；建議加速建設期程，讓國道7號及國道1號能共同發揮路網效益，並在後續規劃設計一併研議增設國道1號系統南向匝道。