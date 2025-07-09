高屏2快審議通過 高市府盼增設國1南向匝道
國發會今天通過「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」計畫，高市府建議，應加速高屏2快建設期程，讓國7、國1共同發揮效益，並在後續規劃設計研議增設國1系統南向匝道。
目前高屏2快預計民國121年完工，高市府透過新聞稿表示，高屏2快對南部半導體S廊帶產業動線及高雄港洲際貨櫃中心運輸作業具有重要意義；預期可紓解國道1號末端壅塞與減輕台1線、台88線負擔，健全大高屏北區高快速公路系統的路網功能及提升南部整體交通網絡效率。
高市府今天出席會議並提出2項建議，包含應加速高屏2快建設期程，讓國道7號及國道1號能共同發揮路網效益，並在後續規劃設計一併研議增設國道1號系統南向匝道。
高市府交通局表示，高屏2快為銜接國3、國7與國1關鍵路廊，全長22.6公里，起自高市左營區高鐵路、迄點銜接屏東縣國道3號九如長治路段，沿線設有8處交流道，總經費為新台幣983.87億元。
市府強調，後續在地溝通與用地取得、都市計畫變更等方面，將全力協助交通部公路局，以加速工進，共同合作完善高雄屏東完整快速道路路網，推動城市與產業永續發展。
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