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夏日旅遊白天熱爆 屏縣府推「星夜南方行雙層巴士」遊墾丁

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗，躲開白天豔陽感受屏南夏夜的魅力。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗，躲開白天豔陽感受屏南夏夜的魅力。記者潘奕言／攝影

夏季是屏東旅遊旺季，但因白天天氣太過炎熱，讓許多人望日興嘆，縣府因此推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗，躲開白天豔陽，結合恆春至墾丁的雙層巴士旅程與合作店家，邀請全台旅人一起感受屏南夏夜的魅力。

今年活動自7月18日至8月30日，每周五、六晚上推出2梯次行程。巴士從警察局恆春分局旁出發，來回行駛至墾丁牌樓旁的大尖山A公有停車場，單程約15分鐘。即日起可透過 Accupass 報名，每人499元亦可享用2杯特色調飲。

除了巴士體驗，縣府也與恆春、墾丁多家調飲店家，共同繪製「旅人地圖」，鼓勵旅客下車後走入街道，探索更多屬於南國夜晚的風味與故事。7月18日首航當日搭乘者可獲得專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。

屏東縣政府表示，星夜南方行雙層巴士不僅是觀光創新嘗試，更是城市夜間旅遊的亮點提案。透過雙層巴士開展夜色旅行，讓民眾在不需自行開車的前提下，安全、安心又盡興地體驗恆春半島的夏夜魅力。

相關訊息可上縣府屏東旅遊網、屏東GO好玩、屏東GO交通等社群粉專，或下載屏東GO好玩、屏東公車APP查詢。

屏東縣政府推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗，躲開白天豔陽感受屏南夏夜的魅力。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「星夜南方行雙層巴士」，打造南方夜間風格旅遊體驗，躲開白天豔陽感受屏南夏夜的魅力。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府 恆春 雙層巴士

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