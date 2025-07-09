馬祖機場上午暫停起降 新台馬輪載629人返台

南竿、北竿機場受低氣壓外圍環流影響，今天上午起班機暫停起降；新台馬輪則載運629人從馬祖開往基隆。另連江縣府申請4架次軍機，因天候條件因素，下午3時前均未起飛。

受颱風外圍環流影響，馬祖今天上午一度壟罩於強風與大雨中，搭乘交通船「新台馬輪」民眾須冒雨上下船。連江縣交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，「新台馬輪」8日晚間加開船班，從基隆往馬祖載運574人；今天上午從馬祖疏運客滿的629人，返回基隆港。

航商全港通航業公司今天中午公告，「新台馬輪」今晚從基隆港開往馬祖、明天上午從馬祖返回基隆港的航班，正常開航。

根據馬祖航空站統計，至今天下午2時止，受天候影響班機暫停起降，南竿往松山共7架次、北竿往松山1架次，共計8架次取消。此外，立榮航空松山往南竿1架次，因南竿機場側風過強無法降落，返航回松山機場。

連江縣政府昨天傍晚公告，透過國民黨籍立委陳雪生協調，今天申請4架次軍機疏運，並獲國防部核准。縣府中午公告，軍機起降時間待通知，但至下午3時止，軍機仍未起飛。

連江縣政府交通旅遊局統計，至昨天傍晚為止，馬祖仍有1200餘名旅客滯留。「新台馬輪」雖輸運600餘人，但仍有數百名旅客滯留馬祖，南竿機場從上午起便湧入大量候機人潮，現場秩序大致良好。