業者施工不當致路面塌陷 高市勒令停工罰9萬元

高雄市成功一路361巷今天因業者施工不當出現路面塌陷，一度造成524戶停電，所幸無人受傷。高雄市工務局依法勒令施工業者停工、裁處新台幣9萬元罰鍰，並啟動緊急搶修作業。

工務局發布新聞稿表示，成功一路一處工地於連續壁施工過程中發生坍孔，導致鄰近路面下陷，出現長約3公尺、寬約6公尺、深約2公尺坑洞。市府接獲通報後，工務局長楊欽富立即親赴現場指揮應變，建築管理處也聯同管線挖掘中心人員、建築師公會及土木技師公會專家進行現地勘查。

經專業技師初步評估，目前周邊建築物結構穩定，無立即性公共安全疑慮。工務局指出，工地違反「建築法」第63條規定，已依法當場勒令停工，並裁處9萬元罰鍰。同時啟動緊急搶修作業，並協調自來水、電力等管線單位介入處理，降低對民生用水與供電影響。

台電高雄區營業處透過文字訊息說明，今天上午11時53分接獲民眾通報停電，立即派員趕赴現場查修，發現事故疑因鄰近工地施工，造成路基塌陷，導致變壓器設備下沉，影響高雄市前金區民生二路、成功一路、大同二路等一帶，共計524戶停電。

高雄區處表示，事故發生後，第一時間啟動應變措施，隔離故障區間並進行轉供，1分鐘內即完成第一波復電，恢復174戶用電；後續進一步隔離陷入的變壓器後，完成第2波轉供，追加復電159戶，目前尚有15戶持續搶修中。現場供電配置受損，目前台電人員研擬替代供電方案，盡速完成全面復電。

工務局說明，已成立專責應變平台，責成施工廠商強化鄰近基地與建築物監測頻率與範圍；此外，未來廠商若未提出具體可行的改善計畫，並經專業審查通過前不得復工。