高雄山區豪雨狂炸已達土石流警戒 市府緊急撤離659人
氣象署針對高雄市山區的六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區發布豪雨特報，目前5區均已達3小時100mm雨量，此外六龜區有土石流潛勢溪流達紅色警戒，其他區另有37條達黃色警戒和1處大規模崩塌潛勢區達黃色警戒，高雄市府目前已展開緊急撤離達659人。
農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組今日中午發布高雄市六龜區文武里內的土石流潛勢溪流達紅色警戒，另外高雄市有37條土石流潛勢溪流達黃色警戒，位在桃源區建山里、高中里和六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，依災害防救法第24條，地方政府在黃色警戒區應進行疏散避難勸告，紅色警戒應勸告或強制撤離，並作適當安置。
此外，六龜區興龍里已發布大規模崩塌潛勢區黃色警戒。農業部表示，依據中央氣象署預測雨量，入夜後高雄市六龜區、桃源區、嘉義縣梅山鄉、雲林縣古坑鄉等地區可能達紅色警戒發布標準，建請提早進行預防性疏散。高雄市政府目前已展開緊急撤離659人。
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