高雄建案開挖連續壁導溝…巷口道路塌成坑 市府勒令停工

高雄市前金區成功一路361巷今天中午地基塌陷，巷口出現1個大坑洞，不斷冒水，水已溢淹坑洞，旁邊台電變電箱因路面陷落也掉進坑裡，造成停電。

高雄市政府工務局與建築師公會人員到場了解，據建築師林文徹表示，因為這裡是砂土層，連續壁施工挖下去時特別容易失敗，因為失敗後，土一下陷道路就崩塌，把自水來管扯斷，水才一直沖出來，也因水沖出來，地下穩定力更稀釋，才會一直崩塌，目前附近自來水源頭已暫時關閉，才逐漸穩定。

林文徹說，穩定後，自來水公司把水管接好，工務局勒令停工後，等勘查自來水管都接完後才能再斷續施工。

高雄市工務局建管處副處長謝志昌，該建築工地預計興建13樓高建築，今正開挖連續壁導溝，因工地出現坍孔，導致巷弄土石流入工地，拉扯地底自來水管線，水流沖刷後才導致地基流失，坑洞長約3公尺、寬6公尺，深度約2公尺，目前坍塌未再持續，穩定後會回填地基穩固，經查該建案已違反建築法規定，會處9萬元罰鍰並勒令停工。

台電高雄區處說明，該工地施工造成路基塌陷，導致變壓器設備下沉，影響前金區民生二路、成功一路、大同二路一帶共524戶停電，台電第一時間啟動應變措施，隔離故障區間並轉供，1分鐘內完成第一波復電，恢復174戶用電，後續隔離下沉變壓器後，完成第二波轉供，追加復電159戶，目前尚有15戶搶修中；由於現場供電配置受損，工程人員正積極研擬替代供電方案，盡速完成全面復電。