更生人出身澎湖廚師世家 獨創干鍋料理創造自己價值

綽號「阿輝」、擁廚藝底蘊更生人，抱持對美食熱忱與堅持，創立獨一無二「干鍋道麻辣鍋」，開啟屬於自己人生新篇章，是繼「選哥」鵝肉店後，又一更生人鼓舞人心的成功故事。

法務部長鄭銘謙去年11月間，抵澎湖視察檢調監等單位時，還專程前往「阿輝」甫開業的「干鍋道麻辣鍋」，品嚐小辣烤魚等料理，盛讚其一手廚藝，品味獨特，「麻比辣來得好」，當場致贈簽名盤，並應允相約下次再來好好品味一番。

更生保護會澎湖分會發布新聞稿表示，「阿輝」出身澎湖廚師世家，一家三代皆從事料理工作，廚藝底蘊深厚，原本從事經營冷凍水產宅配及私廚料理服務，因疫情與市場變化，導致事業面臨挑戰，加上家中突如其來意外，一度讓他身心俱疲。

更生保護會澎湖分會表示，「阿輝」回歸社會之初，抱持著對美食熱情與堅持，沒有放棄，憑藉料理專長與對家庭責任感，選擇重新出發，毅然決然投入鍋物餐飲事業，讓首創的「干鍋道麻辣香鍋」成功打響品牌知名度。

阿輝表示，一家三代都是廚師，對於料理特別講究，全數採用在地食材，湯頭以大骨熬煮，未曾添加食鹽與味精，讓民眾在澎湖有機會品嚐到獨一無二干（乾）鍋料理口味，留下好口啤，是回歸重拾廚藝最大心願。

更生保護會澎湖分會自「阿輝」回歸社會，即持續輔導並關懷至今，見證他在面對人生低潮時，選擇堅強面對、勇敢前行歷程；這份堅持與努力，讓「干鍋道麻辣香鍋」成功打響品牌知名度，這是一個鼓舞人心的成功故事，代表著只要願意努力、腳踏實地，每個更生人都能開創屬於自己人生新篇章。

更生保護會澎湖分會透過「阿輝」例子，看見更生人不只是重新融入社會，更有能力創造價值、貢獻社會，未來會將持續支持這樣的復歸歷程，盼社會大眾給予更多理解與接納，共同打造一個友善、包容的社會環境，讓更多更生人有機會實現自我，邁向希望的明天。