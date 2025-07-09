大膽島戰役75周年 金門推主題行銷邀旅人登島走入歷史

大膽島於113年重新開放觀光以來，已吸引逾1萬5千人登島參訪，今年適逢戰役75周年，金門縣政府將於7月11日至8月12日推出一系列限定主題活動，包含健行路線、限定套裝行程、金酒促銷專案等，結合軍事觀光、歷史導覽與在地品牌，邀請旅人登上這座前線小島，親身感受戰地記憶與不屈精神。

金門縣長陳福海秉持「友善金門、多元旅遊」理念，強調整合金門酒廠資源以提升觀光吸引力，此次活動將於7月26日戰役紀念日前後推出主題健行，並於旅遊平台同步上架宣傳，讓更多人認識大膽島的歷史價值與旅遊潛力。

為增加互動趣味，登島碼頭現場設置大型拍照背景牆，結合75周年主視覺與島嶼意象，提供遊客打卡拍照、上傳社群，留下屬於自己的「大膽記憶」。凡與75周年拍照背板合影者，還可憑照片至指定門市兌換「0.35L金門啤酒」一瓶，以一杯啤酒向歷史致敬。

縣府觀光處指出，另於7月25日限定舉辦的「老兵快閃導覽」，將由20位退伍老兵親自現身，於據點定時導覽、分享當年戰役歷程與駐防日常，親口述說珍貴的第一手戰地記憶。從槍林彈雨到堅守前線，讓遊客不只是參觀，更能深入感受「大膽島」背後的堅韌信念與歷史重量。導覽全程也將同步錄製影像，用於後續新聞報導與社群推廣，讓活動餘韻延續更久、影響更廣。

活動期間，島上文創商品全面九折優惠，鼓勵遊客選購紀念伴手禮，推動文創產業與地方經濟發展。金門酒廠也同步推出多項專屬優惠：7月11日至8月12日間，凡持金門機票、船票、住宿證明或登島打卡照，即可至尚義機場展售處及經武酒窖，以優惠價購買限量特價酒款，包括「大膽、二膽戰役60周年紀念酒（1L）」等陳年老酒（每人限購一盒，數量有限，售完為止）。

觀光處也表示，這是一場集軍事導覽、互動體驗與觀光購物於一體的登島盛事，不論是軍事迷、歷史控還是文創愛好者，都不容錯過。歡迎民眾把握暑假機會，一同登上大膽島，走進歷史現場，留下屬於自己的戰地印記。