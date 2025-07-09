屏東雙層巴士遊墾丁 夜間啟航18日起看星空探索南國

屏東縣政府雙層巴士觀光活動受民眾喜愛，今年逢恆春建城150週年，雙層巴士首度在夜間啟航，18日起從恆春搭到墾丁，沿途欣賞星空、喝特色調飲，探索南國夜晚。

屏縣府今天舉行「星夜南方行雙層巴士」活動記者會，交通旅遊處副處長張瑞裕會中表示，為促進恆春建城150週年活動，攜手在地店家合作，打造南方專屬夜間風格旅遊體驗。

張瑞裕說，活動期間自7月18日至8月30日，每週五、六晚間推出2梯次行程，每天限額80人，每人新台幣499元，含雙層巴士點對點接駁與2杯特色調飲，可透過Accupass報名；另外，首航當天搭乘者可獲得專屬設計的「星夜南方行SHOT杯」。

路線從恆春警分局旁出發，來回行駛至墾丁牌樓旁的大尖山公有停車場，單程約15分鐘；除了巴士體驗也攜手恆春與墾丁多家調飲店家，共同繪製「旅人地圖」，鼓勵旅客下車後走入街道，探索南國夜晚。

交旅處提及，「星夜南方行雙層巴士」不僅是觀光創新嘗試，更是城市夜間旅遊亮點提案；透過雙層巴士開展夜色旅行，讓民眾不須自行開車，安全、安心又盡興體驗恆春半島。