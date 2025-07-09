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高雄「崇實安居」招租到今晚止 逾2000人爭搶

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高雄「崇實安居」社宅招租延至今天截止受理，短短一個月超過2073組民眾申請入住，十分搶手。圖／國家住都中心提供
高雄「崇實安居」社宅招租延至今天截止受理，短短一個月超過2073組民眾申請入住，十分搶手。圖／國家住都中心提供

丹娜絲颱風影響，高雄「崇實安居」社宅招租延至今天截止受理，晚間12時前都還能上網登記，崇實安居弱勢戶單人房最低月租5000月有找，6月9日開放招租以來成了大熱門，短短一個月超過2073組民眾申請入住，十分搶手。

位在左營軍區的「崇實安居」，是國家住都中心在高雄打造的首座社宅，4棟、14層樓高的大樓拔地而起，總計859戶。原訂8日截止線上申請，因丹娜絲颱風來襲，特別延長到今晚，現場受理到下午5時止，線上申請到晚上12時，預計10月9日抽籤。

「崇實安居」規畫有1房、2房、3房三種房型，滿足單身、小家庭到三代同堂等族群需求。國家住都中心指出，1房型約14至19坪，含管理費租金4820至1萬2110元不等，弱勢戶5000元有找；2房25至29坪，租金在8440至2萬190元；3房型38至39坪，租金1萬780至2萬3520元，價格相對親民。

近年包括中央與地方興建的社宅，清一色標榜綠建築、智慧宅， 社區內設有日間照顧中心、兒童閱覽室、社區集會空間，招租十分搶手。像高雄「凱旋青樹」抽籤率僅5.5%，民眾搶破頭。

都發局指出，「崇實安居」是高雄目前已完工社宅中，戶數最多的一案；興建中的楠梓清豐社宅有1594戶、鳳山勝利安居社宅A基地有1865戶。未來都將陸續釋出，滿足市民對平價住宅的需求。

丹娜絲颱風 社宅 綠建築

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