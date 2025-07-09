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首度風箏衝浪橫越台灣海峽 瑞士好手修爾茲挑戰成功

中央社／ 連江縣9日電

瑞士籍風箏衝浪挑戰者修爾茲（Geza Scholtz）今天宣布，他成功完成從馬祖風箏衝浪至台灣本島壯舉。他說，挑戰過程中克服身體不適、強風與大浪，盼激勵年輕人勇於完成夢想。

修爾茲今天發布新聞稿指出，完成全球首次以風箏衝浪穿越具政治高度敏感的台灣海峽壯舉。他為此挑戰行動籌備長達2年，包含充足的身體、心態準備，以及國際協調。

修爾茲今天接受中央社記者電話訪問時指出，與團隊2日清晨3時從南竿福澳港出發，清晨5時左右，船隻抵達東莒島，並開始他長達10小時，橫跨台灣海峽的風箏衝浪挑戰。

修爾茲說，挑戰剛過不久，他便覺得身體不適，注意力下降，甚至嘔吐，但在調整並嘗試恢復體力後，便繼續前行。此時風速與浪高都在理想狀態，他能快速前進。

但到了中午風速越來越大，最高達28節，浪也隨著越來越高，強風與大浪讓他無法持續高速移動，每小時只能前進15公里。他也緊急修正航路，而原路線全程150公里，修正後增至165公里，預計抵達時間也從9小時增至10小時。

修爾茲回憶，風力最強的時候，他甚至連抓住控制風箏的手柄、調整前進的方向都十分費力，更歷經了幾乎要放棄的驚險時刻。最後2小時他腿部開始疼痛，但希望成功的信念讓他化險為夷，堅持到最後。

歷經超過10個小時，修爾茲終於在2日傍晚安全抵達桃園，並於永安漁港附近海灘上岸。他說，上岸當下覺得又餓又渴，抵達後的第1件事，是拿起電話打給在瑞士蘇黎世的家人報平安，並分享挑戰成功的喜悅。他說，2年來反覆想像完成挑戰的瞬間，如今終於變成現實，覺得開心又驕傲。

修爾茲透過新聞稿指出，能完成橫越台灣海峽這個前人未達的挑戰，團隊無比自豪、如釋重負，同時充滿對未來遠征的新構想。想透過此項挑戰，傳達人生不應只存在於螢幕上，而是在戶外；更盼年輕人能相信自己的夢想，策劃並勇於實現。

台灣海峽 成功 風箏

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