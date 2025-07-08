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金門烈嶼鄉突停電 507戶受影響民眾抱怨熱到睡不著
金門近日天氣持續高溫，入夜也很悶熱，烈嶼鄉卻在今日晚間9點多突發大規模停電，初步統計約有507戶受影響，台電金門區處已緊急派員趕往搶修，目前仍在釐清事故原因。
台電金門區處表示，今晚21時44分接獲通報烈嶼鄉上歧、后井、東林一帶停電，經統計停電戶數507戶，該處接獲通報後，立即派員前往搶修，目前停電原因查處中，現場正積極搶修。
炎炎夏天停電，讓當地居民叫苦連天，直呼「熱到睡不著！」。有民眾就說，已經停電超過一小時，因為無電可用，沒有冷氣跟電風扇，只能坐在門口吹風，現在只希望能早點復電。
金門區處指出，獲報後已即刻啟動緊急應變機制，工程人員第一時間趕赴現場，目前搶修仍在進行，會儘快恢復供電，並對停電造成居民生活不便深表歉意。
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