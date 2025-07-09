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高雄天棚自行車道 沒YouBike站點惹怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄車站天棚今年1月完工啟用後，串聯全長15.3公里的綠園道自行車道，民眾在天棚能以「高空飛越鐵道」方式，觀賞城市風景，形容是高雄新祕境。記者宋原彰／攝影
高雄車站天棚今年1月完工啟用後，串聯全長15.3公里的綠園道自行車道，民眾在天棚能以「高空飛越鐵道」方式，觀賞城市風景，形容是高雄新祕境。記者宋原彰／攝影

YouBike近年躍為通勤族、觀光客重要運輸工具，今年初高雄車站天棚自行車道啟用串聯15.3公里綠園道，騎YouBike成為城市亮點，但民眾抱怨車站天棚未增設YouBike租借站，搭火車或捷運出站後需走到站體周邊才能租借，轉乘便利性大扣分。

交通局回應，由於營運業者需利用小貨車巡視YouBike站進行調度及維修，加上交通部鐵道局禁止小貨車行駛天棚，幾經評估，在天棚設租賃站尚不可行。不過高雄車站周邊已設置4處YouBike2.0租賃站，乘客出站可就近至站東、站西路騎乘。

高雄YouBike年運量穩定成長，去年民眾使用TPASS月票、轉乘優惠及學生優惠的比率超過5成，而高雄車站全新啟用的天棚自行車道，順勢帶動全市租借率，今年上半年平均月運量167萬人次，較去年同期成長15.6%。不過民眾反映，無法在車站天棚就近租騎YouBike，很不便。

高雄車站天棚啟用後，民眾能從左營舊城車站一路騎經南北高雄景點，尤其在車站天棚騎乘能從高空飽覽市景，被喻為「高雄新祕境」，今年4月舉辦「世界地球日，騎遇綠之丘」自行車活動時，就有人建議天棚增設YouBike站點，讓騎士能輕鬆轉乘，但議員張博洋接獲許多反映，想在天棚騎YouBike，只能走出車站外租借，不能「出站即租借」便利性大打折扣。

TPASS YouBike YouBike 2.0 自行車 高雄市 高雄車站

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