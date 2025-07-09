高雄旗津汙水廠爆管淹50民宅 每戶獲賠10萬

高雄旗津中區汙水處理廠因丹娜絲颱風來襲幹管破裂，汙水溢流造成社區至少50戶淹水，相關單位昨開會協調，市府原擬每戶補償1.5萬元，引發反彈，最後協議每戶賠償10萬元，受損家具或家電檢附收據實報實銷。

水利局長蔡長展說，2個月內會完成汙水廠前圍牆加高及導流外海設施等改善方案；後續委託技師公會鑑定災害成因，1個月內提出完整災情報告。

旗津中區汙水處理廠日處理量約60萬公噸，此次颱風豪雨突破100萬公噸。水利局調查指出，豪雨造成抽水量劇增，加上無法停水修復導致管體破裂、抽水系統超載與大量積水外溢，約50戶淹水。

立委賴瑞隆昨會同多名議員與行政院公共工程委員會、國土署、台電及市府局處與受災戶協調。市府原擬每戶提補償1.5萬元，引起反彈。蔡姓住戶說，汙水廠水管40年未更換，根本是人禍，水利局卻將責任推給颱風；爆管汙水是未經處理的「髒水」，比雨水還要髒，市府應提高賠償金額負責到底，且加強社區清潔消毒，避免衍生傳染疾病。

議員簡煥宗說，爆管意外導致許多人徹夜未眠、疲累不堪，床墊或家電泡水後惡臭難聞，市府責無旁貸；希望水利局提出因應對策，未來萬一再破管，汙水要留在廠區內，不要影響居民。賴瑞隆表示，初估破管修復與設施設備損害金額約5千萬元，將協助爭取中央災後復原經費與受災戶專案援助。