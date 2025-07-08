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星馬、台灣青年聚集金門 在地品牌辦籃球邀請賽

中央社／ 金門8日電

金門在地品牌沃皮斯邀請來自台灣、新加坡、馬來西亞等地9支球隊，在金門展開5天籃球賽事，沃皮斯創辦人盧松民說，此次也結合小選手籃球訓練營，盼能為金門籃球運動扎根。

由金門在地品牌沃皮斯潮流（Worldpeace）主辦、金門縣金城鎮公所協辦的「2025沃皮斯盃金城國際籃球邀請賽」，自今天起至12日在金門縣立體育館舉辦。

此次賽事共有來自台灣的國立政治大學、健行科技大學、輔仁大學、虎尾科技大學、台灣藝術大學、國立體育大學、南山高中，以及新加坡雄獅隊、馬來西亞MBC麒麟俱樂部等參賽。

盧松民接受中央社記者採訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之前，金門曾有兩岸三地的籃球賽事，但疫情後就幾乎沒有，「因為自己愛打籃球，希望能為金門籃球運動盡一份力」，於是從台灣球隊開始邀請，再邀請到新加坡與馬來西亞等地球隊。

盧松民說，今年是第1次舉辦這種規模賽事，雖然中途曾想放棄，但看著比賽順利籌備、開賽很感動，未來希望繼續籌辦更多天數、更多國家參與的國際賽事，「期望比賽能吸引更多熱愛籃球民眾、學生到場觀賽，帶動金門當地籃球運動發展，未來也盼能結合更多公部門，舉行更盛大賽事」。

盧松民表示，這次除舉辦賽事外，政治大學、輔仁大學球隊選手在比賽之餘到中正國小舉行籃球訓練營，為金門地區小球員進行訓練，「基層的培養是最困難的，但如果能為金門籃球運動扎根，也是圓了我一個夢想。」

根據沃皮斯新聞資料，沃皮斯潮流是金門在地起家的潮流品牌，致力將街頭文化、青年精神與籃球態度結合，反向以離島故鄉作為發源地，向外拓其精神至台灣本島各地；沃皮斯表示，盼能藉此次籃球賽事作為媒介，推動區域文化發展、觀光與青年交流，這次除連續5天賽事，現場也有觀戰抽旅遊現金、3C與金門在地特色商品、特約商家優惠等活動。

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