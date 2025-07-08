颱風金門童軍滯留台中 白陽童軍伸援手安排免費食宿

來自金門的金寧國中小童軍團與中正國小童軍團，原訂參加7月6日至9日在台中市新龍崗營區及新社高中舉行「2025全國國民中小學童軍大露營」，卻因颱風「丹娜絲」來襲，導致活動臨時取消，回金門的航班也全面停擺，師生被迫滯留台中，陷入吃住兩難的窘境，好在滯留期間，獲白陽童軍會的協助與接待，讓師生直呼「揪甘心」。

金寧國中小童軍團與中正國小童軍團共58人，原本大夥開開心心到台中要參加「全國國民中小學童軍大露營」活動，沒想到遇到颱風攪局，活動被取消，且飛機全都停飛，讓整團的師生超傻眼，就在大家一籌莫展之際，台中白陽童軍會理事長翁嵩慶號召眾多在地童軍與家長熱心響應，主動提供寢室住宿、三餐膳食、志工陪伴與童軍教育活動，不僅解決實際困境，更傳遞滿滿的溫暖與關懷。

中正國小童軍團指導老師陳志偉回憶，當天聽到露營活動取消時，感覺「真的快暈了」，好在白陽童軍會與北新國中童軍團立即串聯協助，有人提供場地、有人陪伴孩子搭公車參訪台中景點，還有童軍哥哥姊姊協助帶活動，「整個像一場臨時成立的童軍小型營隊，令人感動」。

陳姓學生也分享，「雖然營隊取消很可惜，但卻因為這場風雨，認識了很多童軍朋友，大家一起玩闖關、完成任務，真的很開心又感動。」中正國小的李姓學生則說，「我最喜歡學用繩結做工具，原來遇到困難，不只是老師或大人在幫忙，小童軍也能互相幫助。」

白陽童軍會這次全程免費接待金門兩校童軍團，安排豐富多元的活動，將原本的災難化為一次深刻的生命體驗課程；直到目前，兩團師生仍滯留台中，預計明日下午才能返金，白陽童軍會表示，他們會一路陪伴到最後一位童軍登機，才會離開。