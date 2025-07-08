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高雄車站天棚自行車道未設YouBike站 觀光旅客怨不便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄車站周邊有車站東西測、西南側、博愛九如二路、博愛九如二路口4處YouBike2.0租借站，共提供254柱車位。記者宋原彰／攝影
高雄車站周邊有車站東西測、西南側、博愛九如二路、博愛九如二路口4處YouBike2.0租借站，共提供254柱車位。記者宋原彰／攝影

高雄市YouBike運量逐年增加，成為不少通勤族、觀光客轉乘工具之一，尤其今年初高雄車站全新的天棚自行車道啟用後，在綠園道騎YouBike成城市觀光亮點，但民眾抱怨車站天棚未增設YouBike租借站，從車站、捷運出站後，需過馬路走到車站周邊才能租借，轉乘便利性扣分，觀光客也抱怨缺乏指示，車站內無站點相當不便。

高雄市去年YouBike年運量穩定成長，民眾使用TPASS月票、轉乘優惠及學生優惠的比率超過5成，顯示YouBike與大眾運輸的整合使用日趨普及，今年底全市租借站將達1500站。而高雄車站全新啟用的天棚自行車道，也順勢帶動全市YouBike租借率，今年上半年平均月運量167萬人次，較去年同期成長15.6%。

高雄車站天棚今年1月完工啟用後，將全長15.3公里的綠園道自行車道完全串聯，使民眾能從左營(舊城)車站開始，一路騎經美術館、高雄車站、科工館，最後至鳳山鳳儀書院，連接南北高雄景點，尤其在高雄車站天棚，能以「高空飛越鐵道」方式觀賞植栽佈景，也能一覽中山、博愛路的城市街景，被外界形容是高雄新秘境。

目前綠園道全線沿途已設置超過40處YouBike2.0站點，而在高雄車站周邊有車站東西側、西南側、博愛九如二路、博愛九如二路口4處租借站，共提供254柱車位，該4站今年上半年平均月運量5148人次，較去年同期成長32.7%。但市議員張博洋表示，民眾若欲在天棚騎YouBike，只能走出車站站體至周邊借用，不甚方便，對於從車站、捷運要轉乘YouBike的觀光旅客，更無法「出站即租借」，便利性打折扣。

高雄市今年4月舉辦「世界地球日，騎遇綠之丘」自行車活動，邀請百名民眾分別從台鐵左營車站和鳳山車站2地出發，騎經綠園道環島1號線、環島1-23號線和高雄車站天棚自行車道，當時就有參與民眾提到希望在車站天棚增加YouBike站點，讓騎到車站欲還車的人能直接靠站還車，並輕鬆走到車站轉乘，省時省力。

交通局回應，考量目前高雄車站已設置4站YouBike2.0公共自行車租賃站，通勤乘客可由捷運或台鐵出站後，就近至站東、站西路騎乘，而在天棚設站需考量營運業者需利用小貨車巡迴YouBike站，進行車輛調度及維修等作業，然而交通部鐵道局禁止小貨車行駛於天棚上，為此幾經評估後尚不具可行性。

高雄車站天棚今年1月完工啟用後，將全長15.3公里的綠園道自行車道完全串聯，民眾在天棚能以「高空飛越鐵道」方式觀賞城市風景，形容是高雄新秘境。記者宋原彰／攝影
高雄車站天棚今年1月完工啟用後，將全長15.3公里的綠園道自行車道完全串聯，民眾在天棚能以「高空飛越鐵道」方式觀賞城市風景，形容是高雄新秘境。記者宋原彰／攝影
民眾若欲在天棚騎YouBike，只能走出車站站體至周邊借用，不甚方便，對於從車站、捷運要轉乘YouBike的觀光旅客，更無法「出站即租借」，便利性打折扣。記者宋原彰／攝影
民眾若欲在天棚騎YouBike，只能走出車站站體至周邊借用，不甚方便，對於從車站、捷運要轉乘YouBike的觀光旅客，更無法「出站即租借」，便利性打折扣。記者宋原彰／攝影

YouBike 自行車 高雄車站

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