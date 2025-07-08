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安倍晉三遇害3周年 高雄紅毛港保安堂舉辦追思活動

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是安倍晉三遇害3周年的日子，保安堂銅像前擺滿致哀花束。記者徐白櫻／攝影
今天是安倍晉三遇害3周年的日子，保安堂銅像前擺滿致哀花束。記者徐白櫻／攝影

日本前首相安倍晉三在3年前的今天不幸遇刺身亡，高雄紅毛港保安堂今早在當年安倍遇害時間舉辦追悼會，由內政部前部長長余政憲、立委許智傑等人率日籍遊客獻花追悼。多名日籍遊客專程到高雄參與活動，感念台灣人一直未忘記安倍首相。

2022年7月8日上午11時30分（台灣時間10時30分）日本前首相安倍晉三在奈良街頭演說時不幸遭槍擊，經急救無效身亡，今天是他逝世3周年的日子，紅毛港保安堂舉辦追思活動。

上午10時30分，前部長余政憲擔任民進黨宗教委員會總召，由他率領參與人員逐一上前向銅像獻花，現場還有多名日籍人士及遊客參與，一起獻花並表達哀思。

保安堂主委張吉雄表示，原本要籌辦追思音樂會，因籌備不及且能力有限，改以獻花儀式表達哀思；今天特別選在當年安倍遭暗殺開槍的時間舉辦追思會，希望每年的今天都能辦追思活動，讓台日情誼不斷延續下去。

過去曾經來台灣學中文的日本遊客荹田小姐說，她住在奈良附近城鎮，自從發生遇刺事件後，奈良成為她的傷心地，再也不曾前往，此次恰巧到台灣訪友，得知消息特地到保安堂追思安倍。

高雄紅毛港保安堂今天在當年安倍晉三遇難時間點舉辦追悼會。記者徐白櫻／翻攝
高雄紅毛港保安堂今天在當年安倍晉三遇難時間點舉辦追悼會。記者徐白櫻／翻攝
高雄紅毛港保安堂今天在當年安倍晉三遇難時間點舉辦追悼會，由內政部前部長長余政憲、立委許智傑等人率日籍遊客獻花追悼，記者徐白櫻／翻攝
高雄紅毛港保安堂今天在當年安倍晉三遇難時間點舉辦追悼會，由內政部前部長長余政憲、立委許智傑等人率日籍遊客獻花追悼，記者徐白櫻／翻攝

奈良 安倍晉三 日本

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