聽新聞
0:00 / 0:00
安倍晉三遇害3周年 高雄紅毛港保安堂舉辦追思活動
日本前首相安倍晉三在3年前的今天不幸遇刺身亡，高雄紅毛港保安堂今早在當年安倍遇害時間舉辦追悼會，由內政部前部長長余政憲、立委許智傑等人率日籍遊客獻花追悼。多名日籍遊客專程到高雄參與活動，感念台灣人一直未忘記安倍首相。
2022年7月8日上午11時30分（台灣時間10時30分）日本前首相安倍晉三在奈良街頭演說時不幸遭槍擊，經急救無效身亡，今天是他逝世3周年的日子，紅毛港保安堂舉辦追思活動。
上午10時30分，前部長余政憲擔任民進黨宗教委員會總召，由他率領參與人員逐一上前向銅像獻花，現場還有多名日籍人士及遊客參與，一起獻花並表達哀思。
保安堂主委張吉雄表示，原本要籌辦追思音樂會，因籌備不及且能力有限，改以獻花儀式表達哀思；今天特別選在當年安倍遭暗殺開槍的時間舉辦追思會，希望每年的今天都能辦追思活動，讓台日情誼不斷延續下去。
過去曾經來台灣學中文的日本遊客荹田小姐說，她住在奈良附近城鎮，自從發生遇刺事件後，奈良成為她的傷心地，再也不曾前往，此次恰巧到台灣訪友，得知消息特地到保安堂追思安倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言