屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散 旭東：連結補強後再試驗

丹娜絲颱風吹散了屏東縣佳冬鄉沿岸海域的離岸太陽光電系統浮台，大量黑色結構體漂流到海岸上，縣府勒令旭東環保科技公司停工並於48小時內完成清除。旭東公司表示，之前就發現浮台有連結不足的問題，颱風前已拉回6成，未來會在進行補強後再試驗。

旭東公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，今年3月開始施作。業者在陸地組裝浮台等設備後，從大鵬灣搭船到佳冬外海3.1公里處架設，主要測試浮台抗浪情況，並未設置太陽能板。總面積16萬平方公尺，計畫共3億元，中央補助1億元。

旭東環保科技公司楊經理表示，過去公司已執行多場平靜水面及近岸的太陽能光電計畫，在佳冬的離岸光電不僅是台灣第一場，也是亞洲第一場，公司因此先進行浮台抗浪實驗，蒐集相關數據。

不過6月時西南氣流旺盛，公司發現外圍堰狀況穩固，但內浮平台連結不足，容易散掉，因此開始著手拉回浮台。但拉回作業時程因海象不佳而延宕，颱風前雖已拉回6成的浮台，但還有4成留在海上，這次颱風被吹散，公司從昨天下午就已派駐大型機具進行清除，會加快腳步盡快完成。

他說，當時在實驗室時以最高14公尺的浪高設計，相關數據都有通過，但放在實際海域時，與海浪與海流狀況有很大落差。未來會再就浮台連結部分進行補強，後續跟縣府及經濟部能源署協調並獲得同意後，才會再進行測試。

屏東縣海漁所長林柏辰說，已要求旭東公司勒令停工，48小時內全部清除，並提出改善計畫經縣府同意後才可復工。因為這是台灣第一場離岸太陽能實驗，相關數據及問題都還待蒐集及了解。