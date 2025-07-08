影／屏東離岸光電浮台遭吹散「飄至高雄沿海」 高市議員怒批離譜

旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風吹散至南部沿海，大型黑色浮台結構體出現在屏東、高雄海岸，屏東縣府已要求業者48小時內全面清除並勒令停工，高市議員邱于軒今日在林園汕尾海邊直擊大型結構體倒立在海邊，擔心全市海岸狀況，廢材和光電板若沉入海底恐影響漁民生計，怒批「大綠能、大失敗！」

丹娜絲颱風過後，屏東縣佳冬塭豐、枋寮海域沿岸漂來大量黑色浮台結構體，全是旭東環保科技公司執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，由業者先在陸地組裝後，從大鵬灣搭船到佳冬外海3.1公里處架設浮台，未設置太陽能板，主要測試浮台抗浪情況，但不料不敵颱風，浮台吹散沿海流漂到附近海岸。

據了解，該計畫斥資3億元，中央補助1億元，旭東出2億多元。旭東環保科技公司楊姓經理說，計畫從2023年7月開始為期3年，今年3月進場施作，面積16萬平方公尺，6月中發現連結部分需加強，就開始清除，目前清6成，但剛好遇到海象和颱風來襲，強調「浮台的材質是百分之百可以回收，是HDPE高密度聚乙烯環保材質」。

高雄市議員邱于軒今日發現黑色浮台漂流到林園汕尾海邊，大型黑色支架橫躺在消波塊上相當突兀，邱認為廠商過去從股價30元漲至123元，應該把賺的錢用來清理如今遭破壞的環境，臨海漁民們擔心沉下去廢材和光電板會影響生計，目前無法估計高雄其他地區海岸是否也有類似情形，且支架厚實沈重，要求廠商立即由吊車協助清運。

旭東環保科技公司表示，目前佳冬外海已經沒有施工，會儘速要把漂到外面的結構體清除，過去在實驗室是模擬最高14公尺浪高設計，但實際海域狀況跟實驗室數據有很大落差，目前都仍在測試載具的耐候性，強調浮台上面沒有裝設太陽能板。