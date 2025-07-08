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影／金門機場人潮仍爆滿 上千滯留旅客盼增軍機加班機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
來自高雄的民眾表示，他們2家人來金門旅遊，但因為班機取消，只能到機場候補，已經候補第2天，希望政府能多派軍機來協助輸運。記者蔡家蓁／攝影
來自高雄的民眾表示，他們2家人來金門旅遊，但因為班機取消，只能到機場候補，已經候補第2天，希望政府能多派軍機來協助輸運。記者蔡家蓁／攝影

受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，航班大亂，造成逾3千名旅客滯留島上，昨天雖然立榮航空加開3架次、華信航空加開2架次班機，再加上軍機6架次輸運，但今天仍有1千多名旅客滯留在機場，機場人潮擠爆，不少滯留民眾表示，希望能有加班機或軍機協助輸運，不然不知道還要等多久。

金門航空站表示，昨晚共飛航21架次民航機、6架次軍機協助輸運滯留旅客，共載運2215人，今天現場估計僅有數百人滯留，現場看起來人潮洶湧，主要是今天的正班機也都班班客滿，才會看起來人爆滿。航站說，上午8時許他們就與金門縣政府、立委陳玉珍辦公室及航空公司研商，目前初步將協調2架次軍機，分別是往台中與高雄的；另外，華信航空也會放大3架次飛機，希望能將滯留旅客清空。

滯留旅客表示，他跟同事是2家人來金門玩，原訂昨天上午的飛機回高雄，結果飛機取消，昨天候補抽到700多號，但因為是高雄航線、飛機少，目前都還沒補到，今天早上8點就來機場等待，希望晚點能有好消息，他們說，希望政府能協調多幾架軍機載他們回家，不然大家都要上班，真的很焦慮。

本想趁暑假帶家人去台北旅遊，卻不小心訂錯方向，誤訂成「台北飛金門」，直到抵達機場才發現，眼見現場人山人海，當場傻眼。他說，抽到號碼牌「3千多號」，只能期待有加班機救援。

據了解，昨晚軍機一直飛到深夜11點半才結束任務，金門航空站、航警與軍方人員幾乎忙到午夜才收班，相當辛苦。航站表示，會持續監控現場人數變化，並與相關單位密切合作，盡快協助滯留旅客平安返家。

受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，今天仍有1千多名旅客滯留在機場，機場人潮擠爆，金門李先生說，他因為訂錯航班，只能跟著體驗到機場候補的克難情況，希望晚點能補上。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，今天仍有1千多名旅客滯留在機場，機場人潮擠爆，金門李先生說，他因為訂錯航班，只能跟著體驗到機場候補的克難情況，希望晚點能補上。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，今天仍有1千多名旅客滯留在機場，機場人潮擠爆。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，今天仍有1千多名旅客滯留在機場，機場人潮擠爆。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，國防部昨天派出6架次軍機協助輸運，圖為民眾登機情況。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，國防部昨天派出6架次軍機協助輸運，圖為民眾登機情況。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，國防部昨天派出6架次軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門航班大亂，國防部昨天派出6架次軍機協助輸運。記者蔡家蓁／攝影

金門 飛機

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