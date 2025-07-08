丹娜絲颱風打亂腳步 南部募血受阻庫存量短少5000袋 特缺O型、AB型

丹娜絲颱風挾帶強風暴雨侵襲南部地區，連續2天停班停課，也重創假日捐血作業，高雄捐血中心今天指出，颱風期間南部募血活動幾乎全面停擺，兩天下來共短少近5000袋醫療用血，以O型及AB型血液存量供應最為吃緊。

高雄捐血中心指出，南部地區涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖及台東等地，每日平均需用血2,000袋，這次等於一口氣少了兩天的份量。平時血液供應就相對吃緊，此次風災來得猛烈又剛好卡在周末假日，民眾無法外出，戶外大型捐血活動也因此全數取消，導致庫存急速下降。

目前統計，各血型庫存量普遍只剩3到5天，特別是O型與AB型血液存量已降至警戒線以下，若無法在短期內補足缺口，將直接衝擊各大醫院的常規輸血作業，包括大型手術及突發意外傷患的緊急用血，恐怕都會受到影響。

高雄捐血中心強調，血液有保存期限，無法大量儲存，因此氣候或突發狀況造成的中斷，都會對醫療體系產生立即衝擊，現在是補血缺口的關鍵期，呼籲南部鄉親一起挽袖相助。

捐血中心呼籲，符合捐血資格的民眾，只要身體健康、兩周內沒有感冒、服藥或打針，都可前往就近的捐血室或捐血車捐血，尤其是O型與AB型的民眾，目前是最迫切的需求對象。