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周春米颱風天在北歐 縣府：1年前已規劃也掌握防颱

中央社／ 屏東縣8日電

國民黨台北市議員柳采葳在臉書提及，颱風天不見屏東縣長周春米勘災，是前往北歐考察；屏東縣府發言人鄞鳳蘭指出，縣長此行早在1年前規劃，也密切掌握颱風狀況。

鄞鳳蘭今天回應表示，周春米此行考察北歐早在1年前即規劃，行程十分緊湊精實，考察目的是為屏東未來將興建3座大型圖書館、促進城市永續發展，因此拜訪丹麥、芬蘭、瑞典3個台灣駐外代表處，更透過代表處幫忙，與北歐幾座圖書館館方、環保公司，進行深入交流訪談。

此行走訪4個國家知名圖書館，盼能讓圖書館新建工程更加完善，培養下一代閱讀力；另外，參訪北歐著名環保回收公司及其焚化廠設備，他山之石可以攻錯，期待更進一步邁向永續。

鄞鳳蘭說，颱風丹娜絲從熱帶性低氣壓到成颱時間不到2天，就算要立刻買機票回國也來不及，周春米人在北歐，過程中一直與副縣長黃國榮及災防中心密切聯繫，掌握狀況，指示全面防颱戒備，讓颱風影響降至最低。

有關社群平台出現周春米6月29日至7月9日的北歐考察行程。鄞鳳蘭強調，至於網路上版本是惡意遭到簡化，某電視新聞數位部記者以報導為由要行程，未料未見新聞，反而出現在疑似側翼粉專惡意簡化版，接著由台北市議員發動攻擊，把辛苦奔走行程變得像旅遊行程，「這不是抹黑，什麼是抹黑？」

至於，柳采葳關注的枋寮、佳冬沿岸的海上測試浮台，鄞鳳蘭提及，周春米已指示讓廠商務必要在48小時內移除、停止施工、重新審查前不得復工。

周春米 行程

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