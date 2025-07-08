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金門料羅吳氏六路大厝 明年6月修復

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門報導
金門最大傳統民宅料羅吳氏六路大厝修復工程邁入重要階段，金門縣文化局昨舉行上梁儀式。圖／金門縣文化局提供
金門最大傳統民宅料羅吳氏六路大厝修復工程邁入重要階段，金門縣文化局昨舉行上梁儀式。圖／金門縣文化局提供

金門縣定古蹟、金門地區最大傳統民宅－料羅吳氏六路大厝修復工程邁入重要階段，昨舉行上梁儀式，預計明年6月完工，未來將開放參觀。

昨天上梁儀式由文化局長陳榮昌、金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖、吳氏宗親代表及修復團隊共同見證這歷史時刻。

蔡乃靖說，料羅吳氏六路大厝具高度歷史與建築價值，為金門最大獨棟傳統閩南建築民宅，也是料羅吳氏開基最早大厝。百年古厝不僅是建築工藝的結晶，更承載著家族記憶與地方文化。

陳榮昌表示，地方向中央申請預算進行修復，前年7月通過文化部文資產局補助案，盼透過此修復工程為料羅聚落注入新生機，讓地方居民重新認識、珍視自身的文化資產。

料羅吳氏六路大厝格局為雙落帶雙突歸（六路大厝）及雙護龍，為料羅吳氏家族最早的大厝建築，建築風格呈現匠人精湛的工藝。文化局指出，大厝木構造講究，牆體採穿鬪式構造，為金門地區唯一，屋內木構用量驚人，展現當年木工匠師的高超技藝。

料羅吳氏六路大厝修復完成後將成為料羅聚落的亮點，透過文化觀光、古蹟導覽或住宿等，帶動區域觀光發展。

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