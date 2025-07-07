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丹娜絲橫掃屏東！24校土石溢流操場、鋪面下陷 災損227萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣牡丹國小部分邊坡土石溢流至校園操場。記者劉星君／翻攝
屏東縣牡丹國小部分邊坡土石溢流至校園操場。記者劉星君／翻攝

丹娜絲颱風襲擊南部，屏東縣府教育處統計，目前有24所學校災損，較嚴重校舍屋頂鐵皮屋損壞、邊坡土石溢流到校園操場、地下室抽水不及積水等，粗估災損金額227萬元。

教育處表示，學校災損統計至今下午2時，災損學校有大同高中等24校，其中樹木倒伏24棵、校舍漏水13件、校園積淹水1件、校園設備故障10件、屋頂損壞1件。

教育處指出，校園因雨勢及風勢較大，設施設備損壞，中正國中校舍屋頂鐵皮損壞、復興國小及至正國中地下室抽水不及造成積水、復興國小校內鋪面下陷、牡丹國小部分邊坡土石溢流至校園操場，其他皆為小區域設備損壞，已盡速修復。

教育處表示，初估災損金額約227萬元，實際復原金額仍須評估。

屏東縣復興國小校內鋪面下陷。記者劉星君／翻攝
屏東縣復興國小校內鋪面下陷。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔國中樹木倒伏。記者劉星君／翻攝
屏東縣內埔國中樹木倒伏。記者劉星君／翻攝
屏東縣復興國小抽水不及地下室積水。記者劉星君／翻攝
屏東縣復興國小抽水不及地下室積水。記者劉星君／翻攝

丹娜絲颱風 屏東縣 校園 災損

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