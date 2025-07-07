高雄生育津貼「每胎3萬」不夠？民代籲「生越多領越多」

高雄市出生率持續低迷，社會局2年前調升生育津貼補助至每胎3萬元，每年編列近4億元預算發放津貼，但出生數仍逐年下降，市議員建議比照其他縣市，生育津貼依「胎次」提升，1至3胎分別為3、4、5萬，提升家長生育誘因。社會局回應目前主力為加強公托量能，生育津貼為非法定社福項目，增加支出恐影響中央補助款。

高雄市推出「好孕成3」托育福利，民眾在孩子出生後，可二擇一選擇「坐月子到宅服務」或「領取生育津貼」。2023年4月1日以後出生的新生兒，在高雄辦出生登記或初設戶籍，且父或母已設籍並居住高雄滿10個月，能在孩子出生1年內申請生育津貼3萬元，款項由社會局「全額匯款」，於申請後30日內撥入指定帳戶。

對比六都，台北市生育獎勵金為第1、2、3胎分別為4萬元、4.5萬元、5萬元，新北市、桃園市生育津貼都是第1、2、3胎分別為3萬元、4萬元，5萬元，台南市第1、2名新生兒為2萬元，第3、4名新生兒各3萬元，第5名以後為每名5萬元，台中則是每名新生兒發放生育津貼2萬元。另外桃園、台中均有針對多胞胎提供加碼補助。

市議員王耀裕表示，高雄市去年出生人數達15491人，與前年比較減少314人，六都當中只有台北市增加1095人，其餘六都均為減少，高雄市生育率持續下降之下，高齡人口又是最多，鼓勵生育措施應持續加強，建議提高生育津貼金額。市議員陳善慧認為，生育津貼應該比照北部，1、2、3胎分別為3、4、5萬。

高雄2022年發放生育津貼達3億3526萬元，原本第1、2胎2萬元、第3胎以上3萬元，2023年4月調升至每胎3萬元，當年度發放4億2262萬元，去年增至4億5168萬元。社會局長蔡宛芬表示，生育津貼由地方政府全額負擔，意義是減輕家庭初期養育負擔，目前政府主力強化公托量能、佈建公托據點，津貼額度將再研擬是否提高。